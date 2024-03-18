الأم المثالية بالقاهرة.. فقدت زوجها وسمعها وكافحت لتربية أولادها

فازت عايدة سعيد أبادير روفائيل بالأم المثالية في محافظة القاهرة، والبالغة من العمر 61 عاما، وحاصلة على بكالوريوس تجارة، وتعمل بإحدى الجمعيات، وهي أرملة منذ 15 عاما، ولديها 3 أبناء الابنة الأولى بكالوريوس صيدلة، والثانية ليسانس حقوق، والابن الثالث بكالوريوس صيدلة.

باعت الأم كل ما تملك لمساعدة الزوج

تزوجت عايدة سعيد الأم المثالية بمحافظة القاهرة وهي تبلغ من العمر 24 عامًا، والزوج كان يعمل في الأعمال الحرة، وكان دائمًا ما يُواجه المصاعب والخسائر في عمله، وتحملت معه الكثير ورزقها الله بثلاثة أبناء، وكانت تعاني من ضيق الحال وعدم توافر النفقات.

باعت الأم كل ما تملك من ذهب ومحتويات للمنزل لمساعدة زوجها، واستأجرا منزلا صغيرا للإقامة به، حتى توفي الزوج عن عمر ناهز 47 عاما، تاركًا الابنة الأولى في عمر 19 عاما، والثانية في عمر 15 عامًا، والابن الأخير 12 عاما.

الأم المثالية تواجه مصاعب وتحديات الدهر

أصبحت الأم المثالية تواجه بمفردها مصاعب وتحديات الدهر وكانت لا تعرف أي شيء عن اعمال زوجها وكان عليها عبء توفير احتياجات أبنائها المادية للتعليم والسكن، وبدأت من الصفر وعملت بالجمعيات الأهلية وكانت تواصل الليل بالنهار لتساعد أبناءها على الرغم من مرضها حيث إنّها كانت تعاني من انزلاق غضروفي وفقد لحاسة السمع نتيجة سبب وراثي.

كانت الأم لأبنائها هي خير السند والداعم الأساسي فحصلت الأبنة الكبرى على بكالوريوس صيدلة والأبنة الثانية حصلت على ليسانس حقوق والأبن الأخير حصل على بكالوريوس صيدلة ومازالت الأم تكافح على الرغم معاناتها.