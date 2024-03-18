معلومات عن الأم المثالية في قنا: ربت أولادها الثلاثة من العمل بالخياطة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فوز مريم وهيب يعقوب عبدالله بلقب الأم المثالية في محافظة قنا، حيث تبلغ من العمر 53 عامًا، وهي حاصلة على دبلوم تجارة، وأرملة منذ 17 عامًا.

معلومات عن الأم المثالية في قنا

وتستعرض «الوطن» معلومات عن مريم وهيب في السطور التالية:

- تزوجت الأم عام 1997 من رجل يعمل باليومية، ويقيم في منزل عائلته، وأنجبت ثلاثة أبناء، واستمرت فتره الزواج لمدة 10 سنوات، حيث كانوا يعيشون بدخل بسيط جدًا حتى توفى الزوج عام 2007.

- حاولت الأم البحث عن عمل في محلات تجارية لتتمكن من سد احتياجات أبنائها، ولكن تقاليد وعادات عائلة الزوج كانت تمنع ذلك، ولم يكن العمل في هذا المجال مناسبا لها.

- حاولت الأم أن تقوم بمشروع بسيط بالمنزل عبارة عن ماكينة خياطة، ولكن لم تستطع تحمل تكلفتها، فتعلمت من أحد الجيران فكرة كلفة الملابس اليدوية، ثم حصلت على معاش وزارة التضامن.

- التحق الأولاد بالمراحل التعليمية مع بعضهم البعض لوجود فروق بسيطة في السن، وساءت الظروف الاقتصادية فقامت بالتغلب عليها بعمل جمعيات مع الأقارب والجيران.

- استمر كفاح الأم حتى حصل الأبناء على مؤهلات عليا، فحصل الابن الأكبر على بكالوريوس هندسة بتقدير جيد جدًا، والابنة الثانية على بكالوريوس تربية بتقدير جيد جدًا، والابن الثالث بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات.

- تعيش الأم الآن على معاش تكافل وكرامة، بجانب عملها بالخياطة، وتستمر في الكفاح لإتمام مسيرتها مع أولادها.