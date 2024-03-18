الأم المثالية في الأقصر.. عملت في مزرعة دواجن لتعليم أبنائها بعد وفاة زوجها

فازت مرثا إبراهيم عوضي، أرملة من 27 عاما، بالأم المثالية من محافظة الأقصر، لحكايتها الملهمة في الصبر والعزيمة، إذ عملت في مزرعة دواجن لتربية أبنائها بعد وفاة زوجها.

مرثا إبراهيم، حاصلة على معهد فوق المتوسط خدمة اجتماعية، وتعمل إخصائية اجتماعية، ونشأت في أسرة مكونة من 9 أفراد، وتزوجت في سن الخامسة والعشرين عاما، وانتقلت إلى منزل زوجها الذي كان يعمل موظف بسنترال ورزقت بطفلين.

بداية مرض الزوج

كافحت الأم كثيرا مع الزوج، إذ أصيب الزوج بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي عام 1999، وتوفي تاركا لها الابن الأكبر في الصف الأول الابتدائي، والابنة بعمر 5 سنوات، وعانت كثيرا، إذ عملت في عدة مجالات فقد شاركت في «أتيله ملابس – مزرعة دواجن» حتى تستطيع تربية أبنائها.

مؤهلات الأبناء

قامت بعمل جمعيات حتى تستطيع استكمال تعليم أبنائها، إلى أن حصل الابن الأول على بكالوريوس تجارة إنجليزي، ويعمل صراف في أحد البنوك، والابنة الثانية على بكالوريوس تربية طفولة، وتعمل مُعملة في إحدى المدارس، وزوجت ابنها الأكبر عام 2022، إلى أن حصلت على لقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، حسب ما أعلنته رسميا وزارة التضامن الاجتماعي.