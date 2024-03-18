الأم المثالية بالشرقية.. مات زوجها بالسرطان فعملت بالتجارة لتربية أولادها

فازت عزة عبدالفتاح عبدالستار بالأم المثالية بمحافظة الشرقية، والتي تبلغ من العمر 53 سنة وحاصلة دبلوم تجارة وتعمل كاتب بهيئة حكومية، وهي أرملة منذ 25 عامًا، ولديها ولد وبنت «الابن الأول بكالوريوس تجارة، والابنة الثانية بكالوريوس زراعة».

وفاة الزوج بعد إصابته بالسرطان

تزوجت عزة عبد الفتاح وعمرها 22 عاما من مهندس زراعي وبعد عام من الزواج أصيب الزوج بسرطان الكبد، ظل الزوج مريض لمده 5 سنوات وكانت الأم تتنقل معه بين العيادات والمستشفيات لتلقي العالج حتى تُوفي، تركها الزوج وهي في سن الـ27 سنة، وابن عمره 5 سنوات، وابنة عمرها 11 شهرا بمعاش لا يتعدى 120 جنيها، تركها في منزل أسرته الذي كان مليئا بالكثير من المشكلات الأسرية.

خرجت الأم المثالية بمحافظة الشرقية للعمل فكانت تبيع الدواجن والجبن والأعلاف في السوق إلى أن تم تعيينها في جهة حكومية، ثم عملت في تجارة الأراضي حتى استطاعت شراء منزلٍ كبيرٍ لها ولأبنائها، وظلت تكافح من أجل استكمال تعليم أولادها.

حصل الابن الأكبر على بكالوريوس تجارة، وتزوج وحصلت الابنة الصغرى على بكالوريوس زراعة، ولا يزال كفاح الأم مستمرا مع الابنة حتى تزوجها وتطمئن عليها.