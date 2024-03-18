الأم المثالية الأولى عن مشروع التمكين الاقتصادي: علمت بناتها بعد وفاة الزوج والابن

حصلت على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية على مشروع التمكين الاقتصادي، تبلغ من العمر 67 عاماً، حصلت على مؤهل دبلوم تجارة، تُدعى كوثر محمود إبراهيم، من محافظة أسيوط، تزوجت عام 1981 وكان الزوج يعمل أمين مكتب في إحدى المدارس وأثمر الزواج عن أربعة أبناء.

زوجها أصيب بالشلل قبل وفاته

بدأ كفاح الأم المثالية الأولى عندما توفي زوجها بعد صراع مع المرض، إذ أنه أصيب بشلل نتيجة جلطة لمدة 5 سنوات صرف خلالها الكثير من الأموال لشراء العلاج والفحوصات الطبية.

بعد معاناة مع المرض توفي الزوج تاركا لها 4 أبناء، حسب رواية وزارة التضامن الاجتماعي، كان أكبرهم 20 عاماً والابنة الثانية 19 عاماً والابنة الثالثة 11 عاماً والصغرى 8 سنوات، وبعد وفاة الزوج بعام توفي الابن الأكبر حيث كانت الصدمة الكبر فلم يكن هناك رجل ساندهم فقد مات الزوج والابن.

تكاثرت الديون

كافحت الأم وواجهت صعوبات الحياة، إذ كان معاش الزوج ضعيف وتكاثرت عليها الديون، رغم تلك الظروف العصيبة حرصت الأم حرصًا شديدًا على تعليم أبنائها، وأصيبت الابنة الوسطى أثناء دراستها بالجامعة بحادث أليم في قدميها تسبب في عدم قدرتها على الحركة لعدة شهور.

عملت الأم بوظيفة إدارية بإحدى المدارس وقامت بعمل مشروع لتربية الطيور وعمل خبز بالمنزل وتقوم ببيعه لتساعد في تربية ومصاريف بناتها حتى وصلت بهم لبر الأمان.

مؤهلات الأبناء

حصلت الابنة الأولى على ليسانس الآداب وتم تجهيزها وتزوجت، وحصلت الابنة الثانية على بكالوريوس زراعة وتم تجهيزها وتزوجت أيضا، وحصلت الابنة الثالثة على ليسانس آثار وتقوم الآن بتحضير الماجستير.

التحقت الأم بإحدى الجمعيات كعضوة لتشجيع الأرامل على تعليم أبنائهم لأنها مرت بنفس الظروف.