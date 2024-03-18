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دراما المتحدة

الفائزة بلقب الأم المثالية في الفيوم.. عملت في 3 مهن لتربية أبنائها بعد الطلاق

كتب:

كريم روماني
01:56 م | الإثنين 18 مارس 2024
زينب عبدالغفار

زينب عبدالغفار

فازت زينب عبدالغفار، من محافظة الفيوم، 61 عاما، بلقب الأم المثالية عن المحافظة، في المسابقة التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تزوجت زينب عام 1995 واستمر الزواج 6 سنوات أثمر عن 2 من الأبناء، وتم الطلاق نتيجة الإقامة عند أسرة الزوج بعد انهيار منزل الزوجية الذي كانوا يقطنون به.

وأوضح بيان التضامن: «رفض أهل الزوج إقامتهم في منزل خاص بهم وعاشوا في نفس المنزل مع الأسرة ما تسبب في الكثير من المشكلات، كان عمر الابن الأكبر 4 سنوات والابن الأصغر عامين عند الطلاق».

وتابعت الوزارة: «انتقلت الأم التي سبق وحصلت على بكالوريوس تجارة بعد الطلاق إلى الإقامة في منزل والدها البالغ من العمر 80 عاما، لتقوم برعايته وكان مرتبها من خلال العمل في إحدى الجهات الحكومية لا يكفي متطلبات الأبناء ومصروفاتهم بجانب علاج والدها المريض طريح الفراش، واضطرت الأم إلى اللجوء لعمل أطقم سرائر وبيعها لزيادة الدخل، إضافة إلى العمل ليلا في تطريز فساتين الأفراح ما أضعف نظرها، ورفضت الأم رفع قضية نفقة على الزوج للحفاظ على العلاقة بين الأب وأولاده».

وأكملت الوزارة: «استمر كفاح زينب عبدالغفار وعطائها حتى استطاع الأبناء استكمال تعليمهم، وحصل الابن الأكبر على بكالوريوس تربية رياضية والابن الأصغر ليسانس آداب، واستمرت رحلة الكفاح إلى أن حصلت على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة الفيوم، رسميا حسب ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي».

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.