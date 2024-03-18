هل ستتوقف صناعة ألعاب الفيديو عن تطوير نفسها؟.. «معلومات الوزراء» يجيب

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنَّ صناعة ألعاب الفيديو التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار أمريكي، تواجه أكبر تباطؤ لها منذ 30 عامًا، مع وصول النمو الهائل الذي تقوده ألعاب الهواتف الذكية وأحدث جيل من وحدات تحكم ألعاب الفيديو إلى حدوده القصوى.

وتتباطأ مبيعات الأجهزة مع قيام شركة «سوني» (Sony) بتخفيض توقعاتها لمبيعات بلايستيشن 5 PlayStation، كما انخفض الإنفاق الاستهلاكي على ألعاب الهاتف المحمول عام 2023، بمقدار %2% ليصل إلى 107.3 مليارات دولار، وفقًا لشركة (Data.ai) التي تتوقع نموًا منخفضًا من خانة واحدة في عام 2024.

الأزمة تتناقض في أنحاء قطاع الألعاب بشكل حاد مع النمو

ولفت المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» إلى أنَّ هذه الأزمة تتناقض في أنحاء قطاع الألعاب بشكل حاد مع النمو الذي تحقق خلال جائحة كوفيد - 19، والذي سمح لعديد من المستهلكين المعزولين في منازلهم بإنفاق وقتهم الزائد وأموالهم على الألعاب، ليشير التقرير إلى أنَّه كانت تلك الذروة بمثابة تتويج لسلسلة انتصارات لأعمال الترفيه الرقمي التي بدأت مع جهاز «بلايستيشن» الأصلي في منتصف التسعينيات، وتسارعت بشكل أكبر مع هاتف آيفون من شركة آبل.

توقع الكثيرون في صناعة الألعاب أن تنتعش بسرعة بعد التراجع الذي شهده عام 2022، بعد جائحة «كوفيد - 19»، لكن عام 2023، لم يحقق النمو الذي كانوا يأملونه.

مطورو الألعاب اضطروا إلى إلغاء آلاف الوظائف الإضافية

وفي الوقت نفسه، اضطر مطورو الألعاب إلى إلغاء آلاف الوظائف الإضافية هذا العام بعد أن خفضوا بالفعل ما يصل إلى 10 آلاف وظيفة في عام 2023. ينتشر القلق كذلك بعدم وجود أجهزة ألعاب جديدة يتم بيعها لتوسيع السوق، كما تضاءل تطوير أحدث جيل من وحدات تحكم بلايستيشن، وإكس بوكس (Xbox) التي أصدرت في عام 2020، ويعني الانخفاض العالمي في مبيعات الهواتف الذكية أن هناك عددًا أقل من اللاعبين الجدد القادمين عبر الإنترنت، والذي يعد الجزء الأكثر ربحا في الصناعة خلال السنوات الأخيرة.

انخفاض كبير في أرباح تشغيل الألعاب في شركة «سوني»

وأسهمت الخصومات الكبيرة على «بلايستيشن 5» في عام 2023، بالفعل في الانخفاض الكبير في أرباح تشغيل الألعاب في شركة سوني، ولا تخطط الشركة لإصدار أية ألعاب رئيسة جديدة في السنة المالية التي تبدأ في شهر أبريل، مما يحرمها من أي دعم من الألعاب ذات الميزانية الكبيرة القابلة للتمويل، مثل: God of War Spider-Man «سبايدر مان».