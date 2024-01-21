عالم مصري: نستعد لإنتاج أول دواء طبيعي لعلاج كوفيد 19 والفيروس المخلوي

كشف الدكتور ميناء قليني، أحد علماء قائمة ستانفورد لأعلى 2% من علماء العالم، عن إنجازين علميين جديدين، الأول هو تطوير دواء مصري سعودي لعلاج الأمراض الذكورية، موضحا أنّ الدواء حصل على براءة اختراع دولية من أكثر من 150 دولة، وهو أول منتج طبيعي بالعالم لعلاج هذه الأمراض.

وأوضح العالم المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الإنجاز الثاني هو تطوير دواء مصري خالص لرفع المناعة وعلاج الأمراض التنفسية، وجرى نشر الدواء في دورية طبية عالمية مرموقة، وهو علاج طبيعي يمكن استخدامه لعلاج كوفيد-19 والفيروس المخلوي وغيرها من الفيروسات التنفسية الشائعة.

وأكد الدكتور قليني أنّ هذه الإنجازات العلمية تسهم في رفع مكانة مصر العلمية والاقتصادية، وتؤكد قدرة العلماء المصريين على تحقيق التميز في مختلف المجالات.