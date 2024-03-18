حكم ترك سجدة التلاوة.. هل يؤثم من لم يؤدها؟

تتضمن آيات القرآن الكريم الكريم خمس عشرة آية تُسمى بـ«آيات السجدة»، تقتضي من القارئ أو السامع عند تلاوتها السجود تعظيما لله تعالى، لكن ماذا عن حكم ترك سجدة التلاوة؟ هل يُعدّ ذلك إثما أم مُباحا؟

حكم ترك سجدة التلاوة

سجدة التلاوة سنة مؤكدة

أجمع جمهور الفقهاء على أنّ سجود التلاوة سنة مؤكدة وليست واجبة، أي أنّ فاعلها يُثاب على فعلها، ولا إثم على تاركها.

أدلة تثبت أنّ سجدة التلاوة سنة مؤكدة

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تُبيّن أنّ سجود التلاوة سنة، منها:

- من قرأ آية فيها سجدة فليسجد* (رواه النسائي).

- إذا مررت بآية فيها سجدة فاسجدوا* (رواه الترمذي).

كما كان الصحابة الكرام يسجدون عند تلاوة آيات السجدة، كما أشارت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي إلى أن سجود التلاوة مشروعٌ لإظهار تمام العبودية لله سبحانه؛ وذلك حال تلاوة المسلم أو استماعه لآية من الآيات الداعية في معناها إلى السجود لله تعالى.

وأوضحت أن سجود التلاوة ليس فرضًا؛ فجاز تركه بلا إثم لمَنْ لم يتمكن منه؛ كمَنْ لم يكن على طهارة مثلًا؛ مراعاةً للتأدب في حضرة الله المولى تعالى.

ولفتت إلى أنه في الذكر سعةٌ لمَنْ لم يسجد لعذرٍ ولو كان متطهرًا؛ كأن يقول: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

وقال العلامة القليوبي في «حاشيته على شرح المحلي على المنهاج» (1/ 235، ط. دار الفكر): [يقوم مقام السجود للتلاوة أو الشكر ما يقوم مقام التحية لمَن لم يُرد فعلها ولو متطهرًا؛ وهو: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر] اهـ.

وقال العلامة سليمان الجمل في «حاشيته على شرح المنهج» (1/ 467، ط. دار الفكر): [فإن لم يتمكّن من التطهير أو من فعلها لِشُغْلٍ قال أربع مرات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ قياسًا على ما قاله بعضهم من سنّ ذلك لمَنْ لم يتمكن من تحية المسجد لحدثٍ أو شغلٍ، وينبغي أن يقال مثل ذلك في سجدة الشكر أيضًا] اهـ.

وبناءً على ذلك، فإنَّ سجود التلاوة عند مواضعه من القرآن الكريم سنة مؤكدة في حق التالي والسامع؛ فيثاب فاعله ولا يؤاخذ تاركه، وفي الذكر سعةٌ لمَن لمْ يسجد؛ كأن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

حالات يُباح فيها ترك سجدة التلاوة

وأوضحت دار الإفتاء إلى وجود حالات يباح فيها ترك سجدة التلاوة وهي:

- العذر: كالمرض أو العجز أو عدم القدرة على القيام.

- المشقة: كأن يكون القارئ في مكان ضيق أو يقرأ في أثناء المشي.

- القرآن الكريم في يده: إذا كان القارئ يمسك بالقرآن الكريم بيده.

- الاستماع: إذا كان الشخص يستمع إلى تلاوة آية سجدة.

5. بدائل سجدة التلاوة

وهناك بدائل يمكن أن يلجأ إليها البعض في حال ترك سجدة التلاوة لسبب من الأسباب السابقة، وهي:

- التكبير: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

- التسبيح: سبحان الله.

- التكبير والتهليل: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.