موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الاثنين 18-3-2024 ثامن إفطار برمضان

ساعات قليلة تتبقى على انتهاء ثامن أيام شهر رمضان المبارك، حيث تتجه أنظار أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الاثنين 18-3-2024، إذ يحرص كثيرون على أداء الفروض الخمسة في مواقيتها، وكذلك الإفطار في موعده الصحيح.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الاثنين 18-3-2024 ، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية الاثنين 18-3-2024

ويحين موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم مع الساعة 6:11 مساءاً، بزيادة دقيقة عن اليوم الماضي من شهر رمضان المبارك.

ويعد موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الاثنين 18-3-2024 هو موعد أقل نسبياً بالمقارنة بالمواعيد الأخرى، إذ يتأخر موعد صلاة المغرب يوميا حتى نهاية الشهر الكريم.

موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم

وبذلك يكون موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم في الساعة 6:11 مساءاً، حيث تفتح المساجد أبوابها لاستقبال المصلين.