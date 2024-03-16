موعد نوة الإسكندرية القادمة.. الشمس الكبرى تضرب المدينة خلال شهر رمضان

أيام قليلة وينتهي تحسن الطقس النسبي في الإسكندرية، والذي تمثل في توقف سقوط الأمطار منذ أيام طويلة، لتبقى المدينة الساحلية على موعد مع نوة الإسكندرية القادمة، والتي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، وهو ما يحتاج المواطنون إلى معرفته، خاصة أنهم ينظمون إفطارا على كورنيش الإسكندرية ويحتاجون لمعرفة موعد التقلبات الجوية لتدبر الأمر.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد نوة الإسكندرية القادمة بعد حالة استقرار الطقس حاليا، وهي النوة المعروفة بنوة الشمس الكبرى، والمشهورة بأنها شديدة الأمطار، بحسب جدول نوات هيئة ميناء الإسكندرية.

موعد نوة الإسكندرية المقبلة

وكشف جدول ميناء الإسكندرية عن مواعيد نوات الإسكندرية خلال شتاء 2024 عن أن أقرب نوة هي نوة الشمس الكبرى التي تحل في 18 مارس الجاري، وتستمر قرابة 5 أيام، وهي نوة تشتهر بعدد من الظواهر الجوية، أبرزها سقوط الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح وارتفاع أمواج البحر.

تفاصيل نوة الشمس الكبرى على الإسكندرية

وكشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عن أنه من المتوقع عودة سقوط الأمطار على الإسكندرية بدءاً من يوم 18 مارس الجاري تزامنا مع نوة الشمس الكبرى، وتستمر لعدة أيام، بنسبة 40%، وترتفع إلى 60% في بعض الفترات، ما يعني أنها أمطار متوسطة، لذا يجب ارتداء ملابس مناسبة للأمطار خلالها، وعدم الإفطار على الكورنيش خلال تلك الفترة، نظراً لأنها تشتهر بارتفاع الأمواج.

استعدادات شركة الصرف الصحي لنوة الشمس الكبرى

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن رجال الشركة مستمرون في أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات، طبقاً لخطة التطهير الدورية استعدادا لنوة الشمس الكبرى المقبلة.

وأضاف «نافع»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشركة تستعد قبل بدء النوة بيوم، حيث يتم إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية، كما تنتشر أكثر من 18 سيارة ومعدة.

وأوضح رئيس الشركة، أنه خلال أيام نوة الشمس الكبرى يتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعدها، لمنع حدوث أي إعاقة في عملية سريان المياه فى بعض المناطق.