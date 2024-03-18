صيد العقارب الحلقة 8.. لماذا طالب أحد مشجعي ليفربول غادة عبدالرازق بالانتقام؟

حالة استثنائية صنعها مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبدالرازق، الذي يعرض على قناة cbc، وتحديدا الحلقة السابقة، لذا يترقب الكثيرون إذاعة مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 في السابعة والنصف مساء، اليوم، وذلك بعد التفاعل الكبير من قبل جماهير ومتابعي البرنامج، ليصل الأمر إلى مطالبة أحد الجماهير بالانتقام من «ياسين» زوج غادة عبد الرازق ويجسد دوره الفنان محمد علاء.. فما القصة؟

مشجع يطالب غادة عبدالرازق بالانتقام من زوجها في الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب

بالتزامن مع عرض حلقة مسلسل صيد العقارب، كان ليفربول ودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر يونايتد، بعد الخسارة برباعية لـ3 أهداف، ما جعل محمد علاء الذي يجسد شخصية ياسين في صيد العقارب، ويلعب دور زوج غادة عبدالرازق «عايدة»، الاحتفال بفوز الشياطين الحمر، من خلال نشر فيديو لاحتفالات الفريق الأحمر، عبر خاصية «ستوري» على إنستجرام.

«ياسين طلع مشجع للمان يونايتد.. إن شاء الله تفرمك عايدة فرررم».. هكذا تفاعلت إحدى مشجعات ليفربول مع احتفال محمد علاء بطل مسلسل صيد العقارب، متمنية أن تنتقم غادة عبدالرازق منه، بسبب تشجيعه لمانشستر يونايتد وليس ليفربول.

موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب

جاء ذلك بالتزامن مع تهديدات غادة عبدالرازق لزوجها بالابتعاد عن والدها وعائلتها، بعدما حاول قتل والدها، لتحذره من الاقتراب من والدها، حتى لا تضطر إلى الانتقام من عائلة الغول بالكامل، على أن يكون زوجها أول الضحايا، إذ من المنتظر أن تتصارع الأحداث في الحلقة الثامنة من المسلسل، التي تعرض في السابعة والنصف مساء.

وكان محمد صلاح شارك في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وسجل هدفًا ليصبح الهداف التاريخي لليفربول أمام مانشستر يونايتد، قبل أن يخرج بقرار من يورجن كلوب، الذي قرر استبداله، في المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر، برباعية مقابل 3 أهداف.