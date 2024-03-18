تفاصيل ظهور الأميرة كيت ميدلتون بعد اختفائها وشائعات وفاتها

بعد جدل اختفاء أميرة ويلز كيت ميدلتون، وتكهّنات وسائل الأعلام بمعظم دول العالم، حول مصيرها وسبب اختفائها، فاجأت كيت ميدلتون محبيها في بريطانيا بظهورها خلال رحلة إلى متجر Windsor Farm Shop المفضل لديها.

تفاصيل ظهور كيت ميدلتون بعد شائعات وفاتها

وأفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية، بأنّ شهود عيان شاهدوا أميرة ويلز وقالوا إنّها بدت «سعيدة ومرتاحة وبصحة جيدة» في أثناء الزيارة على بعد ميل من منزلها في أديلايد كوتيدج في وندسور، السبت الماضي، هي وزوجها دون وجود أطفالهما.

وتابع شهود العيان بأنّ الأميرة كيت ميدلتون قضت الصباح مع زوجه الأمير ويليام وهما يشاهدان أطفالهما جورج، 10 أعوام، وشارلوت، 8 أعوام، ولويس، 5 أعوام، وهم يشاركون في الألعاب الرياضية.

شاهد عيان: رؤية أميرة ويلز أذهلتني

وقال شاهد في المتجر: «بعد كل الشائعات التي كنت أسمعها وتردد حولي، أذهلتني رؤيتهم هناك».

وعلقت صحيفة ديلي ميل على ظهور أميرة ويلز بعد الشائعات حولها بأنها بدت «سعيدة وصحية ومرتاحة»، مشيرة إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي تتم رؤيتها منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن.

وأكدت الصحيفة، أنّ مشاهدة كيت علانية ستمثل رسالة اطمئنان إلى الجمهور البريطاني الذي أصبح أكثر قلقًا بشأن صحة الأميرة في خضم تسونامي من التكهنات حول حالتها غير المعروفة.