أحداث متتالية شهدها مسلسل كامل العدد في الحلقات السابقة، غذ أخذت علاقة ليلى وأحمد العديد من المنحنيات بعدما اكتشفت حب الدكتورة ملك له، لينتظر الجمهور تطور العلاقة وماذا سيحدث بها، لذا نعرض فيما يلي موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون الحلقة الثامنة لمتابعة ما سيحدث.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون الحلقة الثامنة، لمتابعة ماذا ستفعل دينا الشربيني التي تجسد شخصية ليلى مع زوجها أحمد الذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة في أحداث الحلقة.

موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون

ويأتي موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون الحلقة الثامنة في الأوقات التالية:

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة 6.5 مساءً.

بينما تكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحا، والساعة 10.45 صباحا.