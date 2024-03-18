موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8..قناة ON دراما اليوم

تتواصل المفاجآت اليومية في حياة أحمد وليلي، خصوصًا بعدما قررت ليلى إعادة اهتمام زوجها بها، خاصة بعدما شاهدت السيدات الجميلات اللائي يترددن يوميًا عليه في حياة التجميل، لذا بدأت في الاهتمام بجمالها وومارسة رياضية يوميًا، مع الأخذ بنصائح الجدة «فوزية» ميمي جمال، لكن هناك مزيدا من المفاجآت لا تزال في انتظار ليلى مع موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8 على قناة ON دراما اليوم.

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8 على قناة ON دراما اليوم

خلال الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد +1، اكتشفت حياة «إسعاد يونس» أم الدكتور أحمد أنّ زوجها مريض بشدة، وقامت بإخفاء مرض زوجها عن جميع العائلة، خاصة أنّ الدكتور أخبرها بأنه سيموت قريبًا وتستمر الأحداث اليومية في المسلسل.

وعن موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8 على قناة ON دراما اليوم، سيكون في تمام الساعة 6.5 مساءً، والإعادة ستكون في الساعة 1.30 صباحا، والساعة 10.45 صباحا.