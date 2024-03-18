موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد 1+.. هل تنقذ دينا الشربيني زواجها؟

يختلف موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد على شاشة أون، إذ يعرض المسلسل في أوقات متعددة لإتاحة رؤيته للجمهور ومحبي الدراما العائلية في شهر رمضان، ولمتابعة ما ستفعله ليلى في الحلقات المقبلة مع زوجها.

دينا الشربيني في ورطة

هل تستمر ليلى التي تؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني في التفنن لزوجها من أجل الاهتمام به بعدما عرفت حب الدكتورة ملك له، وذلك بعد أن رأت رسالة منها على هاتفه، لذا نعرض فيما يلي موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد + 1 وما يمكن أن يحدث فيها من تطورات.

موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد د + 1

وقررت ليلى في الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد د +1، أن تجتمع بميمي جمال التي تجسد دور فوزية، وإسعاد يونس في دور حياة لتستشيرهما فيما يجب أن تفعله حيال علاقة ملك بزوجها وما يجب أن تفعله لإبعاد الدكتور ملك عنه، وردا عليه بأنها يجب أن تتقرب من زوجها وتزيد اهتمامها به.

ويأتي موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في رمضان 2024 في تمام الساعة 7.30 مساء، ويعاد الساعة 8.15 صباحا.

يعاد مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON دراما، في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحا، فيما تكون الإعادة الثالثة في تمام الساعة 10.45 صباحا.

ومسلسل كامل العدد + 1 من بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة وإسعاد يونس وميمي جمال وجيهان الشماشرجي.