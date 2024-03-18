مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8.. دينا الشربيني تفاجئ شريف سلامة وتصدم الجميع

تبدأ ليلى التي تؤدي دورها دينا الشربيني في زيادة الاهتمام بزوجها أحمد الذي يقدم دوره شريف سلامة، وذلك بعد أن لاحظت أن الدكتورة ملك تسعى للتقرب منه، مستغلة انشغال ليلى الدائم بالبيت والأولاد.

كما أنَّ الجدة فوزية تساعدها بشكل دائم في الاهتمام بنفسها وبأناقتها، وهذا أيضًا نفس ما أكدت عليه حماتها التي تقوم بدورها الفنانة إسعاد يونس، لذا بدأت ليلي في تعلم الرقص الشرقي لتحضير مفاجأة لأحمد، وذلك ضمن أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8 بطولة دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس وشريف سلامة.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8

وفي سياق أحداث الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد +1 التي عرضت مساء أمس، ارتدت دينا الشربيني بدلة رقص، وظلت تحضر لسهرة رومانسية مع زوجها أحمد، خاصة أنَّ جميع الأولاد موجودين خارج المنزل.

وخلال قضاء أحمد وليلى وقتا لطيفا، يدخل ابنها شريف ومعه فريق لكورة بالنادي الأهلي، ليصطدم الجميع، ومن المقرر أن يظهر رد فعل شريف من خلال أحداث حلقة الليلة من مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8.