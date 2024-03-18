«النقل» تبحث مع السفير الفرنسي مستجدات تنفيذ الخط السادس للمترو

كشفت وزارة النقل، تفاصيل اللقاء مع السفير الفرنسي الجديد بالقاهرة إيريك شوفالييه، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشرك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، موضحة عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين، ومشيدة بالتعاون المثمر والإيجابي مع الشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات عملاقة على أرض مصر في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

إنشاء مجمع صناعي في مدينة برج العرب

وتناولت المناقشات آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع شركة «الستوم» لإنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، والذى يضم مصنعين الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية «إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية»، والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة «مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع»، على أن يتم إنشاء هذه المصانع طبقا لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة ألستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع ألستوم حول العالم.

تلبية احتياجات السوق المحلي

يأتي ذلك في إطارتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية، وقيام وزارة النقل بالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة لتوطين صناعة النقل في مصر، حيث سيسهم المشروع الضخم في تلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق إلى التصدير إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالخط السادس للمترو وكذلك مشروعات تطوير نظم الإشارات المختلفة ومشروعي المونوريل الجاري تنفيذها.