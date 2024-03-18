موعد فتح المترو طوال رمضان 2024.. آخر رحلة الواحدة صباحا

حددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، موعد فتح المترو طوال رمضان 2024، موضحة أن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة منذ بداية الشهر الكريم، ووفق جداول التشغيل المحُددة والمُعممة على جميع المحطات، مؤكدة تزويد منافذ الحصول على التذاكر.

موعد أول قطار مترو

تبدأ فتح المترو طوال رمضان 2024 في تمام الساعة الـ 5:15 صباحًا وذلك بالنسبة للخط الأول «حلوان - المرج الجديدة»، على أن تكون آخر رحلة في تمام الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل، وبالنسبة للخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب» يكون أول قطار الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحًا.

الخط الثالث للمترو

أما بالنسبة للخط الثالث للمترو، فتكون ساعات التشغيل طوال شهر رمضان المبارك 2024 تبدأ في تمام الساعة 7:15 صباحًا، على أن تكون نهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل، وهنا أشارت الشركة السئولة عن إدارة وتشغيل الخط إلى تزويد عدد من المحطات بماكينات إلكترونية لصرف الوجبات.

وأشارت الشركة المصرية إلى أن أسعار تذاكر المترو هي 6 جنيهات لـ 9 محطات، و8 جنيهات لـ 16 محطة و12 جنيها لـ 23 محطة، و15 جنيها لأكثر من 23 محطة، و50 قرشًا لذوي الاحتياجات الخاصة.