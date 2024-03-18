«الأوقاف» تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان في مسجد الحسين غدا

تحتفل وزارة الأوقاف، غدا، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، وذلك عقب صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين المعز لدين الله الفاطمي.

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة وللشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1393 هـ الموافق السادس من أكتوبر 1973م.

وأكّد وزير الأوقاف أنَّ قواتنا المسلحة الباسلة ظلت على العهد في خدمة الوطن، حاملةً راية التاريخ المشرف والحاضر العظيم، يد تحمي وتصون، وأخرى تبني وتُعمر. وأن الدول العظيمة هي التي تُعنى بتاريخها وتاريخ أبطالها، فخالص التهنئة لقواتنا المسلحة الباسلة بهذه الذكرى العظيمة المشرفة في تاريخنا الوطني.

كما توجه وزير الأوقاف بالدعاء إلى الله العلي العظيم أن يتغمد شهداء العاشر من رمضان وشهداء الوطن أجمعين بواسع رحمته، وأن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا وأمانًا، وأن يجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًا، سخاءً ورخاءً، إلى يوم الدين.