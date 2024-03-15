القليوبية تبدأ احتفالات العاشر من رمضان بحضور وكيلي «الشباب والأوقاف»

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، احتفالية مركز شباب مدينة شبين القناطر بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن فعاليات أنشطة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، خلال شهر رمضان الكريم.

تعظيم الدور المجتمعي والتثقيف

وخلال كلمته، وجه الدكتور محمود الصبروط، الشكر لمجلس إدارة مركز شباب مدينة شبين القناطر، على تنظيم الاحتفالية، وتوجه بالشكر والتهنئة للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقدمه مراكز الشباب، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التي تهدف إلى تعظيم الدور المجتمعي والتثقيف والتنويري، وتكثيف البرامج والأنشطة المقدمة للنشئ والشباب بمراكز الشباب، في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح «الصبروط» أن احتفالية ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تأتي ضمن برنامج أنشطة متكاملة تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، من خلال الخطة الموحدة لمراكز الشباب، للاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية والقومية، التي يجري تنفيذها بحميع مراكز شباب القليوبية، بهدف تعزيز وغرس القيم الدينية والوطنية لدى النشئ والشباب والتطرق للدروس والقيم المستفادة من الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية، ما يساهم في تحقيق رؤية الدولة في تعزيز وتنمية الوعى لدى الشباب.

الدروس والقيم الدينية المستفادة

في السياق نفسه، وجه الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، حديثه للشباب حول الدروس والقيم الدينية المستفادة من ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر، مشددا على عقيدة وإيمان الجندي المصري في الاستشهاد، دفاعا عن وطنه وحماية أراضيه ، وأن حب الوطن فريضة وواجب على كل فرد.

وأكد «أبو السعود» أن انتصارات حرب أكتوبر العاشر من رمضان ستظل نموذجا ومثلا يحتذى به لجميع الأجيال عبر التاريخ.

وتتضمنت فعاليات اللقاء، البدء بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القران الكريم، وكلمات ترحيبية، ثم كلمة الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أعقبها فقرات فنية من الإنشاد الديني والابتهالات، واختتم اللقاء بكلمة الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية.