القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1445هجريًا، وجاء فيها:

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم أسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان الذي حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة في البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة يؤكدون قوة عزيمتهم وإيمانهم بقدسية المهام والمسئوليات المكلفين بها، متمسكين بروح انتصار العاشر من رمضان، محافظين على يمين الولاء لمصر وشعبها، ماضين خلف قيادتكم الوطنية الطموحة وإرادتكم الحرة لتحقيق ما تصبون إليه من مستقبل واعد يليق بالوطن وأبنائه المخلصين.

أعاد الله هذه الذكرى الخالدة عليكم وعلى الوطن المفدى بكل الخير واليمن والبركات.

وكل عام وأنتم بخير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأصدَر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1445هجريًا.

كما أصدَر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.