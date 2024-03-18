الشيخ خالد الجندي: الشخص الأمي ليس جاهلا وإنما لا يقرأ ولا يكتب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الشخص الأمي ليس جاهلاً، وإنما لا يقرأ ولا يكتب، موضحا أن الرسول الكريم الذي لا يقرأ ولا يكتب هو الذي علَّم الناس الكتابة والحكمة رغم أنه كان أميا، ما يوضح الفرق بين الجاهل وعدم القراءة والكتابة.

الفرق الشخص بين الأمي والجاهل

وأوضح «الجندي»، خلال حواره على قناة «dmc»، الفرق بين الأمي والجاهل بمثال: «ممكن تسافر اليابان ولم تستطع التحدث باللغة اليابانية، لم تقرأ ولا تكتب بهذه اللغة فهذا يعني أنك جاهل؟ جاهل إزاي وانت حصلت على تذكرة ومعاك جواز سفر وبتتحدث بلغة أخرى»، ليس من الضروري أن تكتب وتقرأ ياباني لتستطيع تثبت أنك شخص متعلم.

فصول محو الأمية في مصر

وأضاف «الجندي»، أن فصول والدروس محو الأمية تفشل في مصر مع الناس جميعا وذلك باعتقاد منهم أن عندما يذهب إلى فصل محو الأمية يعني بذلك أنه جاهل، ما يضع هذا الشخص موضع حرج.