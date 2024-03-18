البنك الدولي يعلن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بـ6 مليارات دولار

كشف البنك الدولي عن حزمة تمويلات جديدة للاقتصاد المصري بـ6 مليارات دولار لـ3 سنوات مقبلة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى مؤخرا أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي والوفد المرافق له، على هامش مشاركته في «القمة العالمية للحكومات 2024» المنعقدة في دبي، حيث ناقشا عددًا من ملفات التعاون المشتركة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول مناقشة ملفات التعاون المشتركة بين مصر والبنك الدولي، خاصة الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، باعتبارها المستشار الاستراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات.