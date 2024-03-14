تفاصيل حساب توفير البنك العربي الإفريقي الدولي.. عائد يصل إلى 30%

أتاح البنك العربي الأفريقي الدولي حساب توفير بعائد يصل إلى 30%، من أول أبريل المقبل، وفقا لما أعلنه البنك العربي الأفريقي الدولي عبر صفحته الرسمية على الإنترنت.

وأفاد البنك بأن الحد الأدنى لفتح حساب توفير البنك العربي الإفريقي الدولي الجديد يصل إلى 500 ألف جنيه، وأن الحساب الجديد الذي سيطبق بداية من أبريل متاح من خلال الهاتف المحمول الخاص بالبنك فقط، كما أنه يكون للأفراد فقط، والتعامل بالجنيه المصري.

رفع حدود الاستخدام على البطاقات

وأعلن البنك العربي الإفريقي الدولي في وقت سابق رفع حدود الاستخدام على جميع البطاقات الائتمانية، لتصل حدود السحب النقدي لبطاقة فيزا جولد وبطاقة التيتانيوم والبلاتينيوم إلى نحو 10 آلاف جنيه بعملة الدولة الموجوده بها، أما بطاقة وورلد إيليت فتسمح بسحب نحو 25 ألف جنيه بعملة الدولة الموجودة بها.