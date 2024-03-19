نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الصيام.. استشر طبيبك المعالج في هذا الأمر

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تحذيرًا مهمًا لمرضى السكر خلال شهر رمضان، بعد تلقي عدد من التساؤلات والاستسفارات المختلفة من المواطنين بشأن تعديل مواعيد الجرعات الخاصة في الأدوية بالتزامن مع الشهر الكريم.

نصائح لمرضى السكر أثناء الصيام

وقدمت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح والتعلميات المهمة التي يجب لمرضى السكري الانتباه لها، وجاءت على النحو التالي:

- مراجعة طبيبك لتعديل أوقات وجرعات الأدوية الخاصة بمرض السكر.​

- تختلف التعديلات حسب نوع السكري «الأول أو الثاني»، ونوع الدواء أو الأنسولين.

​- يمكن تحويل الأدوية التي تؤخذ أكثر من مرة خلال اليوم إلى أدوية ممتدة المفعول، أو تغييرها إلى مرة أو مرتين في اليوم، بناءً على تعليمات الطبيب.​

- يجب استشارة الطبيب المعالج بخصوص مواعيد تناول أدوية الأمراض المزمنة، مثل أدوية القلب والغدة الدرقية ومرض باركنسون، وكذلك أدوية السيولة ومضادات التجلط.​

- ومن الممكن استخدام الأدوية في شكل الحقن والقطرات والاستنشاق في أثناء الصيام بعد الرجوع إلى الطبيب.​

الخط الساخن لوزارة الصحة

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 لتلقي كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية والعمل على تقديم الرعاية الطبية اللازمة وحل المعوقات كافة أمام المواطنين.