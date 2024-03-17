شيخ الأزهر: مظاهر لطف الله بعباده لا نهائية

تحدث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن اسم اللطيف أحد أسماء الله الحسنى، قائلا: «اللطف معنى يدور على الخفاء والدقة، ومعنى أن الله لطيف هو أنه بر بعباده يتداركهم بالخير والفرج من حيث لا يعلمون ولا يتوقعون».

وأضاف الإمام الأكبر خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ: «أيضا، يلطف به في شيء يتوقع منه خسارة كبرى ثم لا تحدث الخسارة، ولهذا الاسم مظاهر متعددة في العبادة بتعدد من يتعرض للمشكلات وذلك بعدد لا نهائي».

وتابع شيخ الأزهر: «مظاهر لطف الله عز وجل كبيرة جدا تتعلق بالإنسان والحيوانات منذ أن كنا أجنة، مثلا يلطف الله بالجنين في بطن أمه، والله يخلق النور والفكر والقوة والتفكير من كائن ظلامي موجود في الرحم، ولا يترك الله العبد من بعد أن ينزل من بطن أمه إنما يلهمه بأمور تحافظ على حياته ويلهمه كيف يلتقم ثدي أمه من غير تعليم أو تدريب حتى وإن كانت عيون جافة».