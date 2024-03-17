شيخ الأزهر يروي قصة عن لطف الله به في صغره.. نجا من حادث سير

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه لولا لطف الله ما وُجدت نسمة حية على هذا الكوكب.

قصة من حياة شيخ الأزهر

وتحدث الإمام الأكبر خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عن قصة من حياته الشخصية عن لطف الله عز وجل، قائلا: «معظم حياتي لطف من الله، لكني أتوقف عند حادثة وقعت لي بعدما حصلت على الشهادة الابتدائية من المعهد الديني الذي كان بعيدا عن بلدي، فقد كنت أعيش في محافظة الأقصر، وكان المعهد في مدينة إسنا».

لطف الله بأسرة شيخ الأزهر

وتابع شيخ الأزهر: «أثناء العودة مع أهلنا وناسنا، وقعت بنا السيارة في الترعة، ومن حسن الحظ أنها كانت في الفترة التي لم تمتلئ فيها، كان بها 3 أمتار مياه فقط تقريبا وعندما نزلت السيارة في المياه كانت مضاءة، فأخرجونا والحمد لله لم يحدث لي شيء، والآخرون خرجوا معافين إلا شخص جُرح وجرى تخييط جرحه».