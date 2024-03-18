محافظ الإسكندرية: زيادة مواردنا من الإعلانات لن يتم على حساب الشكل الحضاري

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حزمة جديدة من الضوابط المنظمة للمواقع الإعلانية لتعظيم موارد المحافظة والقضاء على العشوائية البصرية، وذلك خلال اجتماعه مع ممثلي كبرى شركات الإعلانات بالإسكندرية، وبحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة وجميع الأجهزة المعنية.

ظهور المواقع الإعلانية بشكل حضاري

وأضاف محافظ الإسكندرية، في كلمته، أن تعظيم موارد المحافظة من حصيلة الإعلانات لن يتم على حساب ضياع الشكل الحضاري، واحتلال الشوارع والأرصفة بالمحافظة، مشددًا على أن المواقع الإعلانية يجب أن تظهر بشكل حضاري يليق بمحافظة الإسكندرية، ووفقًا للهوية البصرية لعروس البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه لا يوجد أحد فوق القانون فيما يتعلق بإزالة الإعلانات المخالفة أو المنتهية تراخيصها؛ وذلك حفاظًا على المال العام.

الاستفادة من جميع أصول المحافظة

وأشار إلى حرص المحافظة على الاستفادة من جميع أصول المحافظة، ودراسة أفضل الحلول لاستثمارها بما يساهم في تنمية الموارد الذاتية تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المحافظة تطرح الفترة المقبلة، عددا من مواقع الإعلانات المميزة على مستوى المحافظة وفق الضوابط الجديدة.