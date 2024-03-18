عمرو الليثي يدعم عمال ممشى «أهل مصر» بجوائز مالية تصل لـ10 آلاف جنيه

توجه الإعلامي عمرو الليثي، إلى ممشى أهل مصر للتعرف على التفاصيل الجمالية للمكان الذي افتتح في مارس 2022، مؤكدًا أنه مكان جيد لـ«الخروجات» والسعادة والفرحة، ويهدف لزيادة الجذب السياحي وتحقيق العديد من المكاسب للدولة المصرية.

وأوضح «الليثي»، خلال تقديم برنامج «واحد من الناس»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن ممشى أهل مصر ينشط السياحة المائية، وهو أحد الأماكن المتميزة المطلة على نهر النيل.

والتقى عمرو الليثي، بعدد من العاملين في ممشى أهل مصر، وتحدث معهم عن تفاصيل عملهم.

وقدم خلال هذه الجولة «فزورة جديدة»، والذي يفاجأ فيها العمال ببعض الأسئلة ويمنحهم جوائز مالية تصل لـ10 آلاف جنيه لإجاباتهم الصحيحة على أسئلته بعضها دينية والبعض الآخر ثقافية وتاريخية.