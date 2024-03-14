عمرو الليثي يفاجئ عمال الإنشاء بالعاصمة الإدارية بمكافآت مالية.. جاوب واكسب

فاجأ الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، العمال العاملين في العاصمة الإدارية في شهر رمضان المبارك، قائلا: «أنا بحبكم وجايين النهارده نقول لكم رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين».

وأثناء جولته، تعرف الإعلامي عمرو الليثي على كل العاملين بالعاصمة الإدارية، وأبدوا جميعا رضاهم بالعمل بها، ومن خلال تحدثه معهم عرف أنهم يأتون من محافظات مختلفة بعيدة من أجل العمل وتوفير المال.

مكافأة عمرو الليثي للعمال

وطرح «الليثي» على العاملين سؤال: «مين بوجي ومين طمطم؟»، فأجاب اثنان منهم بالإجابة الصحيحة، هالة فاخر ويونس شلبي فكافأهما الإعلامي بـ5000 جنيه.

وطرح سؤالا آخر: «مين أخد أحسن لاعب أخر مباراة بين الزمالك والأهلي» فأجاب شاب صغير إمام عاشور، فكافأه بمبلغ 3000 جنيه.

وسأل أخر سؤال عن فوازير رمضان «من يجسد شخصية فطوطة؟»، فأجاب أحد العمال سمير غانم، فكافأه بمبلغ 2000 جنيه.