عمرو الليثي يفاجئ بائعة ليمون في رابع أيام رمضان بـ5 آلاف جنيه

قابل الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، إحدى بائعات الليمون بأحد الشوارع، تسمى دنيا محمد عبدالجواد.

وقالت «دنيا» بائعة الليمون: «أنا عندي 60 سنة، وعندي بنت، متجوزة ولديها ولد وبنتين، بدعي ربنا كل يوم أن ربنا يرزقني ويخليلي بنتي ويرزقني عشانهم».

وأوضحت «دنيا» أنها ليس لديها دخل ثابت كل يوم قائلة «كل يوم وبيجي برزقه».

وفاجأ الإعلامي عمرو الليثي، بائعة الليمون بهدية قيمتها 5000 جنيه، وعبرت «دنيا» عن فرحتها قائلة: «هروح أجيب لحمة وطبيخ وأفرح بنتي وهاكل معاهم وأجيب الدواء بتاعي في واحد بيساعدني كل شهر لشراء الدواء».

وأضافت دنيا قائلة: «أنا قاعدة زعلانة عشان مبعتش النهاردة ربنا بعت من عنده الهدية دي، ربنا بعتك ليا، ربنا يخليك».