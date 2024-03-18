معلومات عن ميزة معرفة أماكن أصدقائك على إنستجرام.. ما هو إعداد الشبح؟

منذ أسابيع بدأت شركة Meta، العمل على ميزة جديدة لموقع الصور الشهير إنستجرام، وهي التي من شأنها إظهار أماكن تواجد أصدقائك، من خلال الخريطة، وذلك في أحدث تحديثات الشركة، التي تسعى لتطوير المنصات الخاصة بها من حين لآخر، ومن ضمنها إنستجرام.

سيبدو خيار «خريطة أماكن أصدقائك»، المنتظر طرحه على تطبيق إنستجرام، كخيار خريطة مماثل على Snapchat، وفقًا لموقع «TechCrunch»، الذي كشف أن Meta في طريقها لتطوير الميزة، والتي يطلق عليها اسم «Map Friends».

كيف يمكن معرفة أماكن أصدقائك على إنستجرام؟ ميزة جديدة من ميتا

ستمكن الخريطة المستخدمين من عرض المواقع الحقيقية لأصدقائهم، وفقًا لما ذكره أليساندرو بالوزي، وهو مهندس لديه سجل حافل في دراسة الترقيات والإضافات لتطبيقات وسائل لتواصل الإجتماعي، قبل الإعلان عنها أو إطلاقها.

«بالوزي» أكد أن إنستجرام يعمل أيضًا على تطوير طرق لإعلام المستخدمين بالأشياء التي تحدث في مكان قريب، من خلال لقطات شاشة تظهر أن الخريطة ستسمح للمستخدمين الذين يختارون الاشتراك بتخصيص تفضيلات مشاركة الموقع.

تفاصيل ميزة معرفة أماكن أصدقائك على انستجرام وكيفية استخدامها

يمكن للمستخدمين اختيار كيفية مشاركة ميزة معرفة أماكن أصدقائك على النحو التالي:

- المشاركة مع الجميع

- المشاركة مع المتابعين المشتركين

- المشاركة مع الأشخاص الموجودين في قائمة الأصدقاء المقربين.

«إعداد الشبح»، باتت هذه الميزة قيد العمل أيضا، ما يعني أن المستخدمين الذين اختاروا هذا الإعداد يمكنهم إخفاء أحدث موقع لهم.

ولن تكون الخريطة هي المرة الأولى التي يضيف فيها إنستجرام ميزة مشابهة لتلك الموجودة على سناب شات، كما حدث في عام 2016 عندما منح المستخدمين خيار مشاركة «ستوري».

بحسب التقرير، قد تكون ميتا الشركة الأم لـ إنستجرام على وشك رؤية إحدى ميزاتها الشائعة منسوخة، مع شائعات مفادها أن تطبيق الفيديو القصير «تيكتوك»، يطور منشأة لمشاركة الصور تشبه إنستجرام أيضا.