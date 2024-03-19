كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، تاسع أيام شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، ليتمكن الصائمون من أداء الصلاة في موعدها المحدد، خصوصًا صلاتي الفجر والمغرب.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445هجرية لمحافظة المنيا والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 الموافق التاسع من شهر رمضان ستكون، كالتالي:

الفجر الساعة 4:37 صباحا.

الظهر 12:5 مساءً.

العصر 3:31 مساءً.

المغرب 6:8 مساءً.

العشاء 7:23 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

ومن المقرر أن يكون موعد الشروق في تمام الساعة 6:2 صباحا.

وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا خلال اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك، 13 ساعة و51 دقيقة.