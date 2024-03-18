أمين الفتوى: تعمد الإفطار خلال شهر رمضان من الكبائر

قال الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصيام يعني الامتناع عن ما أباحه الله لنا من طلوع الفجر حتى آذان المغرب، لافتا إلى أن تعمد تناول الطعام بعد أذان الفجر حرام شرعا.

تعمد الإفطار خلال شهر رمضان

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «بعض الناس بيتعمد الفطر بدون ما يكون عنده عذر، هؤلاء يقعون في كبيرة من الكبائر، وينتهكون حرمة هذا الشهر العظيم».

وتابع: «سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال من تعمد إفطار يوم فى رمضان بدون رخصة، لن يُقضى عنه ولو صام الدهر كله».

وتحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة، ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.