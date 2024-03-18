فقدت ابنها أمام عينها.. 5 آلاف جنيه جائزة «واحد من الناس» لـ«شربات شحاتة»

التقى الإعلامي عمرو الليثي بسيدة تُدعى شربات شحاتة، التي تقوم بجمع المواد البلاستيكية والأوراق من صناديق القمامة والشوارع، لتبيعها من أجل كسب الرزق الحلال وأكمل ممازحا إياها: «اسمك شربات وانتِ شربات فعلًا».

واحد من الناس

وقالت «شحاتة» خلال لقائها مع برنامج «واحد من الناس» المذاع عبر فضائية «الحياة»: «بنزل أشتغل وكل يوم برزقه ممكن يوم أبيع بـ50 جنيه ويوم بـ10 جنيه وكله رزق من عند ربنا الحمدلله، أهم حاجة الأكل والشرب ومش عايزة حاجة تانية».

وأضافت: «لدي 3 أبناء، بنت وولدين، وزوجي مريض وأنا كمان مريضة بالسكر وبشتغل عشان أساعد في مسؤوليات ومصاريف البيت، وبدعي كل يوم على الفطار في شهر مضان أن ربنا يخليلي أولادي ويرزقني».

تفاصيل حياتها وفاة ابنها أمام عينها

وتابعت، أنها عاشت لحظات صعبة كثيرة وكانت أصعبهم حينما فقدت ابنها ذو الـ12 عاما في حادث سيارة أمام عينها، مواصلة: «بشكر الله على وجود أبنائي الباقيين، وإن شاء الله يأخذ بأيدي إلى الجنة، لكن الفراق صعب».

وأعطى «الليثي»، شربات شحاتة هدية بسيطة بقيمة 5000 جنيه، فردت قائلة: «الحمدلله الفلوس دي فضل ورضا من ربنا وهتعالج بيهم أنا وزوجي».