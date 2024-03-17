جوائز مالية.. «واحد من الناس» يجري مسابقة لعمال محطة صرف صحي أبو رواش

التقى الإعلامي عمرو الليثي، بمجموعة من عمال محطة معالجة مياه صرف صحي أبو رواش، موجها التحية والتقدير لهم على المجهود الكبير المبذول لبناء هذه المحطة والمشقة التي يعانونها خلال ساعات الصيام اليوم.

الليثي يطرح سؤالا على عمال محطة أبو رواش

وأجرى «الليثي» ببرنامج «واحد من الناس» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مسابقة فوازير بمناسبة شهر رمضان، وطرح السؤال الأول عليهم: «من الفريق الذي فاز في كأس الأمم الأفريقية عام 1998؟»، ليجيب أحد العمال بـ«مصر» ويفوز بمبلغ مالي قدره 2000 جنيه.

وطرح الإعلامي عمرو الليثي، سؤالا آخر: «بمناسبة فوز مصر في كأس الأمم الإفريقية عام 1998، من مدرب المنتخب في تلك الفترة؟»، ليجيب أحدى العمال بـ«الجوهري»، ليفوز هو الآخر بـ2000 جنيه.