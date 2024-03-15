«أبو عاصي»: تفسير الإمام محمد عبده للقرآن كان مرفوضا في عصره

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنَّ تفسير الإمام محمد عبده، ورشيد رضا، للقرآن، لم يكن مقبولا في عصرهما، وكان مرفوضًا من المدرسة الأزهرية والتي لها سطوتها على المجتمع.

تفسير الإمام محمد عبده لم يقبل إلا بعد رحيله

وأضاف «أبو عاصي»، خلال حديثه ببرنامج «أبواب القرآن»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي «الحياة» و«إكسترا نيوز»، أنَّ تفسير الإمام محمد عبده لم يقبل إلا بعد رحيله، وبدأت الناس تلتفت للمدرية الإصلاحية التي أنشأها، عكس مدرسة الأفغاني.

منذ 50 عامًا كانت هذه الأفكار كفر ومردودة

وتابع أستاذ التفسير: «هذه الأفكار من 50 سنة كانت كفر ومردودة، وقالوا إن محمد عبده قال في تفسير «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل والطير الأبابيل»، أنه قصد الجراثيم، وكفروه، وقد انخدعت بهذا الاتهام لفترة، وأثناء تحضير الماجستير قرأت في تفسيره أنه لم يقل هذا، وكتبت أيضًا عند نسختي الرجل بريء من هذا».