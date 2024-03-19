حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، تاسع أيام شهر رمضان المبارك 1445 هجرية، وذلك في تمام الساعة 6:8 مساءً، لتصل ساعات الصيام لنحو 13:51.

موعد أذان المغرب في المنيا

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية لمحافظة المنيا والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 الموافق التاسع من شهر رمضان المبارك، سيكون في تمام الساعة 6:8 مساءً.

موعد الإفطار في محافظة المنيا

ومن المقرر أن يبلغ عدد ساعات الصوم في المنيا اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، تاسع أيام شهر رمضان الكريم، نحو 13:51، إذ سيكون موعد الإفطار في تمام الساعة 6:8 ومع زيادة ساعات النهار تدريجيا مقابل نقص ساعات الليل ستزيد مدة الصيام يوميا بمقدار دقيقتين كل يوم تقريبا.

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

كما حددت هيئة المساحة مواقيت الصلوات المفروضة خلال تاسع أيام شهر رمضان المبارك، كالتالي:

موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:38 صباحا

الظهر 12:5مساءً

العصر 3:31 مساءً

العشاء 7:23 مساءً

بينما سيكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 الموافق التاسع من شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:8 مساءً.