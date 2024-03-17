دعاء يخشع له القلب في شهر رمضان.. ثواب كبير وعبادة مستحبة

يداوم المسلمون طوال أيام شهر رمضان المبارك على الإكثار من العبادات والطاعات، بما فيها الدعاء، لذلك يبحث بعضهم عن دعاء يخشع له القلب في شهر رمضان، إلا أنه قد لا يعلم منهم ماذا يقول في هذا الدعاء، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء يخشع له القلب في شهر رمضان

ولا توجد صيغة ثابتة أو محددة يمكن قولها باعتبارها دعاء يخشع له القلب في شهر رمضان، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

دعاء يخشع القلب في رمضان

ويردد البعض في دعاء يخشع القلب في رمضان الصيغ التالية:

«اللهُمَّ العوَض الجَميل بعدَ الصَّبر الطويل، اللهمَّ جَبْرًا لقلوبنا واستجابةً لدعائنا، اللهُمَّ دَرْبًا لا تضيق به الحياة، وقلبًا لا يزول منه الأمل، وفرحة لا تذبل ولا تموت أبدًا».

«ربي اجعلني ممَن نظرت إليِه فَرحمتُه وسمِعت دُعائه فأجبتُه، اللهُمَ ارزُقني نعمَة يعجز عَنها شُكري ولا تُبليني بلاء يعجز عنُه صبري».

«اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا رمضان: هذا الدعاء يعبر عن التمنيات بأن يبارك الله لنا في هذا الشهر وأن يمنحنا القوة والإرادة للصيام والعبادة».

«اللهُم فرحة تزيل الهُموم وتبكي العيون وتمحي ما مضى من غموم الحياة، اللهُم ألهمني ابتسامة لا تغيب، وصبراً لا ينفذ وروحاً بِك متعلقه وحمداً لك لا ينقطِع، نستودعك يا الله أدعية فاضت بها القلوب فاستجب لنا يا كريم يا علام الغيوب وبشرَّنا بما يفرح القلوب».

أدعية تخشع القلب في رمضان

ويقول البعض في دعاء يخشع القلب في رمضان الكلمات التالية:

«اللهُم باعد بيني وبين الاكتئاب وكثرة التَفكير واجعلُني مواظبًا على صلاتّي وأهدني إليك، ولا ترني فيمن أحب شرًا، وساعدني على الاستمرار فقد ضاق كُل شيء، ووفقني وحقق لي ما أتمنى، واغفر لي وسامحني وأجب دعواتي يا الله فأنت مُجيب الدعوات».

«اللهم اجعل رمضان شهر خير وبركة وتوبة ومغفرة: هذا الدعاء يعبر عن الأمنيات بأن يكون رمضان شهراً مليئاً بالخير والبركة وأن يكون فرصة للتوبة والمغفرة».

«اللهم ارزقنا تلاوة القرآن وفهمه وتدبره: هذا الدعاء يعبر عن الرغبة في أن يمنح الله المسلمين فهماً وفهماً أعمق للقرآن الكريم وأن يمكنهم من تدبره والتفكر فيه».