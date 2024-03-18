مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8.. هجرس يعترف على العصابة

شهدت الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8 أحداثا عديدة كان أبرزها محاصرة البوليس للبنك المتواجد فيه حزلقوم وفريقهة من العصابة.

هجرس يعترف على فريقه

وأثناء تواجد هجرس خارج البنك لمراقبة المكان وجد البوليس يحاصر البنك ليعترف على الفريق قائلا: «ربنا ينصركم، رأيت الحرامية الجميع يرتدي ملابس حمراء».

ويذهب هجرس بعدها مسرعا لجوني ليخبره بمحاصرة البوليس للبنك، ليتصل بحزلقوم ويخبره بتنفيذ الخطة C المتفق عليها.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي،من بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي.

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 يوميا عقب اذان المغرب وفي نفس التوقيت على منصة watch it