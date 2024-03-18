ملخص الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8.. الشرطة تحاصر البنك

بدأت الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8، بطولة الفنان أحمد مكي، بمشهد انفجار القنبلة داخل البنك، وحدوث صوت عالٍ أتت على أثره الشرطة.

أحداث الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8

وتسبب صوت انفجار القنبلة في مجئ أمين شرطة لمعرفة سبب الصوت، بعد بلاغ من أهل المنطقة، ليدور حوار بين أمين الشرطة وحزلقوم يبلغه أنهم في حفله تنكرية، وصوت الانفجار من فتح كيس باذنجان بجوار سماعات، ليرى أمين الشرطة باقي فريق العصابة ويشك فيهم، ويبلغ الشرطة التي تحاصر المكان في دقائق.

هروب هجرس بعد مجئ البوليس

وبعد أن حاصر البوليس المكان، هرب هجرس مسرعا، وذهب إلي جوني ليقابله في بيت سيف، موظف البنك الموجود لديه مفتاح الخزنة، ليجد جوني أن سيف والدته توفت وذهب ليدفنها في ترب الغفير.

ووجد حزلقوم أنه في مأزق، وأعطى الرهائن نفس الجامبسوت الأحمر الذي يرتديه العصابة، حتى لا تستطيع الشرطة معرفة من هو المجرم، وأعطى كل منهم أسلحة ليست حقيقة، ويكتشف بعد ذلك أنه أعطاهم الأسلحة الحقيقية، ويصاب الضابط.