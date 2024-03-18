حلا شيحة: حياتي مليئة بالتقلبات الدرامية

أكدت الفنانة حلا شيحة، أن حياتها وحياة كل الناس مليئة بالتقلبات الدرامية، مؤكدة أن الإنسان طوال فترة حياته يعيش في العديد من التقلبات بداية من الطفولة مرورًا بفترات الشباب وحتى الوفاة.

وأوضحت «شيحة»، خلال لقائها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، والمذاع عبر قناة «الحياة»، أن حياتها الشخصية كان بها بعض التقلبات ويعرفها الجميع، مشددة على أن تسمي مسرحيتها في الحياة بـ«الرحلة».

نشأة حلا شيحة

وأشارت إلى أنها ولدت لأب فنان تشكيلي وعاشت حياة بها تحرر بعض الشيء وهذا الشكل من الحياة يجعلها سعيدة جدًا.