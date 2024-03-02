حلا شيحة من أمام الأهرامات: «مفيش زي جمال وحضارة مصر»

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بصورة لها من أمام الأهرامات، وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، معلقة على عراقة الحضارة المصرية.

حلا شيحة تبدي فخرها بالحضارة المصرية

وكتبت الفنانة حلا شيحة، قائلة «مفيش في الدنيا كلها زي جمال وحضارة مصر، ممكن أفضل أتفرج علي الاهرامات ساعات ومزهقش، صباحكم أمل، وبكرة أحلى أكيد، كله تفاؤل وخير ورضا».

مسلسل إمبراطورية ميم

يُذكر أن الفنانة حلا شيحة تشارك في السباق الرمضاني المقبل في مسلسل إمبراطورية ميم، والذى تشارك فيه بجانب عدد من الفنانين، منهم خالد النبوي ونشوى مصطفى ونور النبوي وهاجر السراج ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل مأخوذ عن رواية إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.