لماذا وافقت حلا شيحة على المشاركة في مسلسل إمبراطورية ميم؟

تجسد الفنانة حلا شيحة، شخصية سيدة مطلقة، تواجه صعوبات الحياة بمفردها، حتى تلتقي بالفنان خالد النبوي، الذي توفيت زوجته تاركة له 6 أبناء، خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بمعالجة درامية مختلفة عن القصة الأصلية، للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس.

رسالة حلا شيحة في إمبراطورية ميم

وشخصية حلا شيحة، في إمبراطورية ميم، أقرب لشخصيتها في الحقيقة، إذ تؤدي دور مطلقة ولديها أطفال، تمر بظروف قاسية، في تجربة صعبة بمفردها، بحسب حديثها مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المعروض على قناة «cbc، قائلة: «دوري موجه لكل ست بتمر بظروف أنها تكون مطلقة وعندها أولاد».

سبب موافقة حلا شيحة على المسلسل

وافقت حلا شيحة على دورها، في مسلسل إمبراطورية ميم، بسبب قربه للناس، إذ يحاكي كل سيدة تمر بنفس الظروف وتواجه متاعب الحياة بمفردها، لذا تتفاءل بالنجاح خلال السباق الرمضاني: «هو ده اللي عجبني في الدور، طول عمري بحب الفن واتشجعت بالشخصية ديه، لأن الدور قريب من الناس، هيدخل كل بيت في رمضان».

معالجة مسلسل إمبراطورية ميم

يأتي مسلسل إمبراطورية ميم بمعالجة مختلفة عن القصة الأصلية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، والفيلم الذي عرض على الشاشة من قبل، من بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة: «المسلسل بيتعالج بطريقة مختلفة، فكرة الأسرة والراجل الأرمل والست المطلقة، بشكل تاني هيعجب الناس».

فريق عمل مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي، ويشارك فيه عدد من الفنانين، أبرزهم: حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، والعمل الدرامي من إخراج محمد سلامة.