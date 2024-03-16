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بث مباشر.. قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين

كتب:

محمد عزالدين
07:55 م | السبت 16 مارس 2024
مسجد الحسين

مسجد الحسين

تنقل قناة الناس، بثا مباشرا لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

 

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