بث مباشر.. قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين كتب: محمد عزالدين 07:55 م | السبت 16 مارس 2024 مسجد الحسين تنقل قناة الناس، بثا مباشرا لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر) قناة الناس تنقل أول صلاة جمعة في رمضان من الجامع الأزهر.. بث مباشر قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر) قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر) شيخ الأزهر يشرح معنى «الإلحاد» عبر قناة الناس قناة الناس الحسين بقلم محمد عزالدين