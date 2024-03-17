إمام مسجد الحسين: الوضوء ينقي المسلم من الذنوب والخطايا (فيديو)

تحدّث الشيخ مصطفى عبدالسلام، إمام مسجد سيدنا الحسين عن معنى نداء «حي على الصلاة» في الآذان، قائلًا: «أول ما تسمع حي على الصلاة اعرف إن دا نداء من ربنا سبحانه وتعالى ليك».

وأضاف خلال تقديم برنامج «على باب الحسين»، المذاع عبر «الوطن»: «ربنا بينده عليك، تخيل لما والدك أو والدتك يندهوا عليك بتسيب كل اللي في إيدك وجري، يا سلام لو نده عليك مديرك في العمل بتجري عليه وتقوله أوامر يا فندم».

وتابع: «اللي بينده عليك الكريم ولله المثل الأعلى، اللي بينده عليك العظيم، اللي بيستضيفك في بيته ربنا سبحانه وتعالى، معنى حي على الصلاة إن ربنا بيدعونا نكون ضيوف عليه في بيته 5 مرات، ربنا بيقدملك دعوة إنك تدخل بيته، إنك تدخل المسجد».

وأكمل: «بمجرد ما توضأت وغسلت جوارح الوضوء خرجت نقيًا من الذنوب والخطايا، وكمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هيعرفنا من علامات معينة من آثار الوضوء، لما قال (تدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء)، يا جمالك لما تتوضى 5 مرات في اليوم، والنور اللي ربنا هيديهولك لما تتوضى وتشيل الطاقة السلبية اللي جواك».