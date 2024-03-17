إمام مسجد الحسين: شهر رمضان أعظم وقت لقراءة القرآن «هينور حياتك»

تحدث الشيخ مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الحسين، عن فضل قراءة القرآن خلال شهر رمضان، وذلك خلال حلقة جديدة من برنامجه « على باب الحسين»، المذاع عبر «تليفزيون الوطن».

رمضان.. أعظم وقت لقراءة لقرآن

وقال الشيخ مصطفى عبد السلام: «أعظم وقت وأجمل وقت تقدر تتصالح فيه مع القرآن الكريم هو شهر رمضان، حط لنفسك خطة وجدول، القرآن هينور حياتك، هينور بصيرتك ويأمن مستقبلك، لما يبقي ليك صلة بالقرآن الكريم يا بختك، يا سعدك، متحطش دماغك على المخدة ولا يجيلك نوم إلا لما تخلص وردك من القرآن الكريم، لما تخلص وردك فى كلام المولى سبحانه وتعالى، في النور والبصر والبصيرة وراحة البال».

وأضاف: «شوية تقول أنا متضايق ومكتئب ومخنوق عشان بعدت عن القرآن الكريم، وربنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى، أما لو أنت عايز جمال وراحة وسعادة، قرب من ربنا، عيب قوي لو خلص شهر رمضان من غير على الأقل ما تختم ختمة تكون قرأت كل حرف في كلام ربنا سبحانه وتعالى، عيب قوي لما توصل 15 سنة أو 20 أو 30 سنة ولسه معملتش ولا ختمة في القرآن الكريم».

وتابع: «بعض التابعين وهو نايم على فراش الموت كل أهله بيبكوا فجأة قالهم أجلسوني فأجلسوه، وسألهم سؤال بتعيطوا ليه، قالوا عشان هتموت ورايح القبر والحساب ومنكر ومنكير، قالهم لا تبكون على وقال لأخته لا تبكي على أخيكي فإن أخاكى قد ختم القرآن عند هذة الزاوية 12 ألف مرة».