مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8.. نفادي يستعد للزواج مرة أخرى بعد أمينة خليل

شارك الفنان حاتم صلاح، الذي يجسد دور نفادي في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، في فريق سرقة البنك الذي كونة حزلقوم، لسرقه الصندوق النادر الخاص به.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8

وخلال سطو فريق المزاريطة على البنك، تعرف نفادي على عميلة تدعى نسمة، وظل ملازما لها خلال فترة السطو، وحدث استلطاف بينهما، وفي الحلقة 8 أعلن استعداده للزواج منها وسط فريق العصابة، ووافقت على طلبه.

وكان نفادي في الحلقتين 5 و6، يحاول بشتى الطرق لفت نظر أمينة خليل إليه رغبة منه في الارتباط بها، وبمساعدات من مربوحة والكبير يتزوجا، وتعتزل الفن، وبعد مرور شهر ينفصل عنها، رغم تمسكها به، ويكشف أن سبب الانفصال كان تهديد محمد ممدوح له.

مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.