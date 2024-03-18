شهدت بداية أحداث مسلسل صدفة الحلقة 8، حديث ريهام حجاج «صدفة» مع خطيبها عصام السقا «طارق» إذ قررت مصارحته بسرها، ما دفعه للبحث معها على طريقة للإبلاغ عنه بسبب أفعاله، قبل أن يتوقف الحديث بينهم بسبب رشدي الشامي.

مسلسل صدفة الحلقة 8.. ريهام حجاج تعتدي على رشدي الشامي

وخلال حديث صدفة وطارق، خلال تواجدهما أمام إحدى عربات الكبدة، قرر رشدي الشامي قطع حديثهم، في محاولة لإجبار «صدفة» على ترك «طارق» والذهاب معه، وحين رفضها حاول تكرار ادعائه بأنه تزوجها، ما دفعها للاعتداء عليه وضربه بزجاجة على رأسه.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.